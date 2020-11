Juventus | Pirlo | “Stiamo crescendo | bene Dybala L’ingresso di Ronaldo…”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 1 novembre 2020) Andreaha commentato ai microfoni di Sky la roboante vittoria per 4-1 dei bianconeri in casa dello Spezia: "Abbiamo fatto una buona partita - dichiara l'allenatore della-, ma avremmo dovuto chiuderla prima. Nel secondo tempo, l'ingresso in campo di Cristiano ci ha aiutato perché con il suo ingresso abbiamo potuto abbassare Arthur. Noi giochiamo sempre a quattro dietro ma, quando attacchiamo, impostiamo a tre alzando un difensore. In fase difensiva dobbiamo essere bravi a stare stretti con gli esterni per concedere meno spazi agli avversari e dobbiamo abituarci a correre in avanti perché una corsa in avanti è più facile di una corsa all'indietro. Stiamoe i calciatori stanno rientrando.? Ha fatto una buona partita, la sua condizione sta ...