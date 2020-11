Juventus-Napoli, fissata l’udienza per il ricorso azzurro: la data (Di domenica 1 novembre 2020) fissata l’udienza per il ricorso del Napoli riguardo al match con la Juventus perso 3-0 a tavolino: la data fissata al 9 novembre prossimo la data dell’udienza per il ricorso del Napoli in merito al match perso 3-0 a tavolino contro la Juventus il 4 ottobre scorso. Gli azzurri, che hanno ricevuto anche un punto … L'articolo Juventus-Napoli, fissata l’udienza per il ricorso azzurro: la data proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 1 novembre 2020)l’udienza per ildelriguardo al match con laperso 3-0 a tavolino: laal 9 novembre prossimo ladell’udienza per ildelin merito al match perso 3-0 a tavolino contro lail 4 ottobre scorso. Gli azzurri, che hanno ricevuto anche un punto … L'articolol’udienza per il: laproviene da Inews.it.

capuanogio : ???? La posizione nel #rankingUefa delle squadre italiane iscritte in questa stagione alle coppe europee: 4°… - SkySport : Juventus-Napoli, attesa per il 9 novembre la sentenza della Corte d’Appello Federale - Radio1Rai : Tanti auguri a Diego Armando #Maradona, 60 anni. A #Radio1 vogliamo omaggiarlo con una storica radiocronaca di… - infoitsport : Maradona fra Napoli e Juventus - ItalianoCalcio : 5 more Serie A games today: ?? | Spezia-Juventus ?? | Torino-Lazio ?? | Napoli-Sassuolo ?? | Roma-Fiorentina ?? | Sampdoria-Genoa -