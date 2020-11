Juventus, Buffon si schiera con Pirlo: “Grande gestore” (Di domenica 1 novembre 2020) La Juventus è con Andrea Pirlo. La vittoria contro lo Spezia ha aumentato la fiducia nell’allenatore ma, prima del fischio di inizio, anche Gianluigi Buffon ha parlato del nuovo progetto bianconero. Il portiere, tramite i microfoni di “Sky Sport”, ha elogiato il suo ex compagno di squadra, ritenendolo un grande gestore all’interno dello spogliatoio. Juventus: le parole di Buffon “Sì, sta entrando molto bene nella testa dei giocatori. Il mister sa gestire con grande naturalezza e serenità determinati momenti, anche i più delicati. Delicati perché son nuovi in questa veste. Leggi anche:Spezia Juventus, Pirlo ha le idee chiare: la risposta sul tridente Ci sta trasmettendo gli ingredienti giusti per poter ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 1 novembre 2020) Laè con Andrea. La vittoria contro lo Spezia ha aumentato la fiducia nell’allenatore ma, prima del fischio di inizio, anche Gianluigiha parlato del nuovo progetto bianconero. Il portiere, tramite i microfoni di “Sky Sport”, ha elogiato il suo ex compagno di squadra, ritenendolo un grande gestore all’interno dello spogliatoio.: le parole di“Sì, sta entrando molto bene nella testa dei giocatori. Il mister sa gestire con grande naturalezza e serenità determinati momenti, anche i più delicati. Delicati perché son nuovi in questa veste. Leggi anche:Speziaha le idee chiare: la risposta sul tridente Ci sta trasmettendo gli ingredienti giusti per poter ...

