Italiano | “Sull’1-1 ho pensato di poter vincere Per un’ora alla pari della Juve”

Ai microfoni di Sky Sport, Vincenzo, tecnico dello Spezia, ha commentato il ko interno per 4-1 con la Juventus. Queste le sue parole: "L'errore più grande, forse, l'ho fatto io perché vedendo i miei ragazzi costantemente nella metà campo avversaria hodiottenere di più. Fino all'1-1, ma anche dopo il 2-1 di Cristiano Ronaldo, siamo stati in partita, basti pensare che Buffon ha fatto una grande parata su Chabot. Abbiamo giocatocon la Juventus per un'ora e dobbiamo ripartire da questo, dobbiamo andare avanti così perché stiamo proponendo qualcosa di interessante e sono convinto che, con il lavoro, potremo fare bene".