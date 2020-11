Inter-Parma | Sandro Piccinini ironico | “Non prendetevela con me | ero sdraiato sul divano” FOTO

Leggi su sportface

(Di domenica 1 novembre 2020)ha commentato ironicamente su Twitter l’errore del suo “omonimo” arbitro in, con i nerazzurri che hanno protestato per un mancato rigore ai danni di Perisic. “Non cominciate a prendervela con me, non ho parenti arbitri. Erosul divano – scrive il noto giornalista sportivo – Ne parliamo sicuramente al Club, sul Var ho qualcosa da dire”.quindi dà appuntamento sui canali di Sky Sport, lasciando intendere di avere qualcosa da dire sulla tecnologia in campo. Il tweet diNon cominciate a prendervela con me per il mancato rigore su Perisic, io erosul divano e non ho parenti arbitri… 😊 Però ne parliamo sicuramente al Club, ...