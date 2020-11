Inter-Parma, Rizzoli: “Sfogo di Marotta? Abbiamo già Rocchi nel ruolo di raccordo” (Di domenica 1 novembre 2020) “Lo sfogo di Marotta sul Var? Apprezzo i toni, questo è importante. Ma colgo l’occasione per ricordare che da quest’anno assieme alla Federazione Abbiamo istituito un nuovo ruolo che funge da raccordo tra arbitri e Lega che è Gianluca Rocchi, forse questo Marotta non lo sapeva“. Lo ha dichiarato il designatore degli arbitri Nicola Rizzoli in merito allo sfogo dell’ad dell’Inter Beppe Marotta dopo Inter-Parma. “Rocchi ha già visitato alcune squadre di A, noi vogliamo cercare il colloquio – ha aggiunto Rizzoli in collegamento con Sky Calcio Club -. Vogliamo il colloquio soprattutto per capire quali sono le aspettative ... Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020) “Lo sfogo disul Var? Apprezzo i toni, questo è importante. Ma colgo l’occasione per ricordare che da quest’anno assieme alla Federazioneistituito un nuovoche funge da raccordo tra arbitri e Lega che è Gianluca, forse questonon lo sapeva“. Lo ha dichiarato il designatore degli arbitri Nicolain merito allo sfogo dell’ad dell’Beppedopo. “ha già visitato alcune squadre di A, noi vogliamo cercare il colloquio – ha aggiuntoin collegamento con Sky Calcio Club -. Vogliamo il colloquio soprattutto per capire quali sono le aspettative ...

Inter : ??? | DICHIARAZIONI Le parole del CEO Sport Giuseppe Marotta al termine di #InterParma ?? - pisto_gol : Int-Par 2:2 L’Inter porta a casa solo 1 pt contro un Parma micidiale in contropiede che ha saputo approfittare due… - capuanogio : #Carli (ds #Parma): 'Noi potremmo avere tanti alibi per quello che sta accadendo, ma dobbiamo essere contenti di es… - sportface2016 : #InterParma | #Rizzoli ammette l'errore di #Piccinini: '#Perisic-#Balogh era rigore' - DanViti : Piccinini: “#Inter-#Parma? Perisic ha preso il tempo al difensore che ha utilizzato il braccio in maniera fallosa.… -