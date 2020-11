Inter, Lautaro Martinez verso il rinnovo: fissata la data (Di domenica 1 novembre 2020) Momento no per Lautaro Martinez, ma l’Inter vuole blindarlo con il rinnovo contrattuale entro dicembre Altra prestazione senza squilli ieri per Lautaro Martinez nel deludente pareggio dell’Inter contro il Parma. Il ‘Toro’ ancora a secco e lontano parente del giocatore ammirato fino a qualche settimana fa. A tenere banco in merito all’attaccante argentino è anche il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2023. L’Inter vuole comunque respingere gli assalti delle big europee, Barcellona in primis, e stando al Corriere dello Sport punta a trovare l’accordo per il prolungamento entro dicembre. Lautaro andrebbe a percepire un ingaggio doppio rispetto ai 3 milioni di euro che ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 novembre 2020) Momento no per, ma l’vuole blindarlo con ilcontrattuale entro dicembre Altra prestazione senza squilli ieri pernel deludente pareggio dell’contro il Parma. Il ‘Toro’ ancora a secco e lontano parente del giocatore ammirato fino a qualche settimana fa. A tenere banco in merito all’attaccante argentino è anche ildi contratto, in scadenza nel 2023. L’vuole comunque respingere gli assalti delle big europee, Barcellona in primis, e stando al Corriere dello Sport punta a trovare l’accordo per il prolungamento entro dicembre.andrebbe a percepire un ingaggio doppio rispetto ai 3 milioni di euro che ...

MatteoBarzaghi : Inter ufficiale confermata con Ranocchia e De Vrij dietro, con Kolarov. Hakimi Barella Gagliardini Darmian. Eriksen… - Inter : CONFERENZA-??-Da Kiev le parole di Conte e Lautaro alla vigilia di Champions League#ShakhtarInter #UCL - Inter : ?? | CONCENTRAZIONE ?????????????? Ashley #Young ???? #Lautaro Martinez ???? Alessandro #Bastoni ???? Arturo #Vidal #UCL… - Mbapepp91 : Non sento processi a lautaro martinez ed eriksen,mentre a noi tonali quando non fa benissimo una partita tutti a cr… - fcin1908it : Inter-Parma, pagelle Cds: Lautaro-Eriksen bocciati. Ma il peggiore in campo è un altro - -