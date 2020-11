Inter, il tempo della diplomazia e della calma è finito: le parole di Marotta sono un segnale chiaro (Di domenica 1 novembre 2020) Inter rompe il silenzio con Marotta Il pre e il post partita di Inter-Parma è stato caratterizzato dal doppio Intervento di Marotta ai microfoni di Sky. Se l’appuntamento prima di ogni incontro è ormai un’abitudine (come per tutti i club), fa particolarmente rumore quello nel post partita. Se l’oggetto delle critiche dell’amministratore delegato sport nerazzurro nel pre partita era rivolto alle Nazionali (“Mi sembra giusto che anche le Federazioni ci vengano incontro. Bisogna adoperare cautela” le sue parole) altrettanto chiaro è stato il suo Intervento al termine del match pareggiato (“Anche oggi c’era un evidente rigore a nostro vantaggio, quindi l’arbitro o chiede ... Leggi su intermagazine (Di domenica 1 novembre 2020)rompe il silenzio conIl pre e il post partita di-Parma è stato caratterizzato dal doppiovento diai microfoni di Sky. Se l’appuntamento prima di ogni incontro è ormai un’abitudine (come per tutti i club), fa particolarmente rumore quello nel post partita. Se l’oggetto delle critiche dell’amministratore delegato sport nerazzurro nel pre partita era rivolto alle Nazionali (“Mi sembra giusto che anche le Federazioni ci vengano incontro. Bisogna adoperare cautela” le sue) altrettantoè stato il suovento al termine del match pareggiato (“Anche oggi c’era un evidente rigore a nostro vantaggio, quindi l’arbitro o chiede ...

pisto_gol : Nel 1^ tempo l’Inter ha ripetuto la partita con lo Shakthar: 64% possesso-palla, 9 tiri in porta contro 1. La doman… - Inter : ?? | INTERVALLO Termina il primo tempo a Genova, Inter padrona del campo ma sin qui poco pungente in area avversar… - Inter : ?? | INTERVALLO Fine primo tempo a Kiev: Inter vicinissima al gol in almeno tre occasioni (due traverse colpite??)… - _intermagazine : Inter, il tempo della diplomazia e della calma è finito: le parole di Marotta sono un segnale chiaro - Massimo96125921 : @Inter Ok, ma il suo tempo è finito... Lo prendiamo un portiere??? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter tempo Zidane ritrova Hazard in tempo per l’Inter Corriere dello Sport L'Inter ha ricevuto un'unica offerta per Perisic: le cifre e il primo affare già avviato per gennaio

Una linea netta che ha sorpreso tutti, ma Conte continua a dirsi molto soddisfatto di Perisic:, presentata tra agosto e settembre per una cifra reale vicina aigarantiti dai tedeschi.- A quelle condizi ...

Udinese – Milan 1-2: il Var così non serve ma Ibra batte anche lui!

Ieri l’intervento determinato ma pacato di Marotta mi è piaciuto molto. L’Inter ha subito un grave errore arbitrale che però non giustifica la prestazione. Il Milan invece 7 giorni fa con la Roma avre ...

Una linea netta che ha sorpreso tutti, ma Conte continua a dirsi molto soddisfatto di Perisic:, presentata tra agosto e settembre per una cifra reale vicina aigarantiti dai tedeschi.- A quelle condizi ...Ieri l’intervento determinato ma pacato di Marotta mi è piaciuto molto. L’Inter ha subito un grave errore arbitrale che però non giustifica la prestazione. Il Milan invece 7 giorni fa con la Roma avre ...