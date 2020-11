Inter, Brozovic cecchino da fuori area: 4 degli ultimi 5 gol arrivano da lontano (Di domenica 1 novembre 2020) Marcelo Brozovic ancora in gol da fuori area Nel pomeriggio del pomeriggio di ieri contro il Parma c’è anche una buona notizia per l’Inter e per Conte. Buone notizie che arrivano da Marcelo Brozovic entrato nella ripresa al posto di Gagliardini. Il calciatore croato, che ha realizzato il gol del momentaneo gol dell’1 a 2, è al quarto gol degli ultimi cinque ad essere arrivato con un tiro da fuori area. LO SAPEVI?Marcelo Brozovic è l'unico giocatore dell'Inter a segno in ciascuna delle ultime sette stagioni in Serie A e quattro dei suoi ultimi cinque gol sono stati segnati con tiri da fuori ... Leggi su intermagazine (Di domenica 1 novembre 2020) Marceloancora in gol daNel pomeriggio del pomeriggio di ieri contro il Parma c’è anche una buona notizia per l’e per Conte. Buone notizie cheda Marceloentrato nella ripresa al posto di Gagliardini. Il calciatore croato, che ha realizzato il gol del momentaneo gol dell’1 a 2, è al quarto golcinque ad essere arrivato con un tiro da. LO SAPEVI?Marceloè l'unico giocatore dell'a segno in ciascuna delle ultime sette stagioni in Serie A e quattro dei suoicinque gol sono stati segnati con tiri da...

Inter : ?? | PAREGGIA Gara conclusa a San Siro, i nerazzurri rimediano nel finale ma non trovano la vittoria ??… - Inter : ???? | BRRROZOOOOOOOO!!! 64' - La riapre #Brozovic!!! Grande giocata del croato che si libera al limite dell'area e… - Inter : A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 15 Young, 22 Vidal, 33 D'Ambrosio, 42 Moretti, 44 Nainggolan, 48 Carboni, 49 S… - interclubpavia : ?? LO SAPEVI? Marcelo Brozovic è l'unico giocatore dell'Inter a segno in ciascuna delle ultime sette stagioni in Ser… - albrozovic : RT @Inter: ?? | LO SAPEVI? Marcelo Brozovic è l'unico giocatore dell'Inter a segno in ciascuna delle ultime sette stagioni in Serie A e qua… -