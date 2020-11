Intel Iris Xe MAX | la GPU discreta compete con NVIDIA MX450

Leggi su tuttotek

(Di domenica 1 novembre 2020) Arriva in via ufficialeXe MAX, una GPUda inserire nei laptop che hanno bisogno di uno sprint grafico in più, magari per il montaggio video, machine learining o un gaming leggero, contenendo consumi e dimensioni. Le nuove GPUXe MAX inoltre sono ottimizzate per lavorare in sincronia con le CPU di undicesima e dodicesima generazione Vengono tolti i veli sulla GPU dedicata InteXe MAX e insieme ad essa arriva anche una interessante tecnologia:Deep Link. Deep Link consente fondamentalmente adi utilizzare la grafica integrata, la grafica dedicata e il processore contemporaneamente in modo da non sprecare nemmeno un pizzico di potenza. Secondo i dati diffusi da, la ...