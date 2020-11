Ingressi scaglionati, termoscanner e mascherine al Cimitero di Salerno, sul posto anche il sindaco (Di domenica 1 novembre 2020) Dispositivi di protezione, igienizzanti e distanziamento, questa mattina, presso il Cimitero di Salerno. A recarsi al Camposanto per verificare la situazione, l sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, ... Leggi su salernotoday (Di domenica 1 novembre 2020) Dispositivi di protezione, igienizzanti e distanziamento, questa mattina, presso ildi. A recarsi al Camposanto per verificare la situazione, ldiVincenzo Napoli, ...

RegLombardia : #covid19 #ordinanza ??? Limitazioni negli orari d’apertura e nelle modalità di erogazione e consumazione per le atti… - DavideDavidec : @WalterCasiddu 3. Cosa si è fatto per ridurre il rischio? Ingressi scaglionati a scuola? Potenziamento del trasport… - AnnaMilani6 : @MIsocialTW @AzzolinaLucia La didattica in presenza è fondamentale e le scuole hanno cercato di adeguarsi alle vari… - SimonRaffaele : @mante Vita vissuta: medie con banchi a distanza, mascherine, ricambi di aria frequenti, ricreazione seduti, ingres… - stefania_mileto : @itosettiMD_MBA @claudiocerasa Cioè lei crede veramente che dopo un mese di stop totale le scuole riapriranno in pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ingressi scaglionati Ingressi scaglionati, termoscanner e mascherine al Cimitero di Salerno, sul posto anche il sindaco SalernoToday Fiori da 2 italiani su 3 (63%) nel giorno dei defunti

Quasi 2 italiani su 3 (63%) hanno deciso di acquistare piante e fiori in occasione delle festività di ognissanti e dei morti per porgerli in dono ai propri defunti, in una ricorrenza che resta tra [..

COVID: COLDIRETTI PUGLIA, PER FESTIVITA' OGNISSANTI E DEFUNTI FIORI AL CIMITERO DA 2 PUGLIESI SU 3, 63%,

Un appuntamento segnato quest'anno dall'emergenza Covid che - sottolinea la Coldiretti - ha reso necessarie misure anti contagio con orari limitati, ingressi scaglionati e contingentati alle tombe. La ...

Quasi 2 italiani su 3 (63%) hanno deciso di acquistare piante e fiori in occasione delle festività di ognissanti e dei morti per porgerli in dono ai propri defunti, in una ricorrenza che resta tra [..Un appuntamento segnato quest'anno dall'emergenza Covid che - sottolinea la Coldiretti - ha reso necessarie misure anti contagio con orari limitati, ingressi scaglionati e contingentati alle tombe. La ...