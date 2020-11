Il vaso di coccio della società italiana si è frantumato

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 1 novembre 2020) Ildiincrinato che era la società, fino a ieri tenuto insieme con lo scotch, s’è spaccato. Diviso in due lungo una linea di faglia che da sempre lo attraversa. Di qui il pubblico, che resta al centro, di là il privato, che si allontana di una distanza spaventosa. Replicando a livello sociale quanto avviene su un piano biologico, non è stata la pandemia a dare il colpo di grazia al sistema, quanto la reazione autoimmune del sistema stesso alla pandemia, cioè le politiche di questi mesi per combatterne gli effetti.La rabbia che infiamma le piazze e divide il Paese disegna, con gli esiti asimmetricicrisi, una nuova geografia del conflitto. Pensate a quanto sono lontane oggi la condizione di un custode di un museo e di un insegnante di educazione fisica ...