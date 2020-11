Il Tweet della vergogna. Gli anziani morti di Covid per Toti non sono indispensabili allo sforzo produttivo del Paese (Di domenica 1 novembre 2020) “Il senso di questo Tweet, che appartiene a un ragionamento più ampio, è stato frainteso. I nostri anziani sono i più colpiti dal virus, sono persone spesso in pensione che possono restare di più a casa e essere tutelate di più”. Lo precisa lo staff del governatore della Regione Liguria Giovanni Toti dopo la bufera social scatenata da un Tweet precedente: “Per quanto ci addolori ogni singola vittima del #Covid19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della #Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 1 novembre 2020) “Il senso di questo, che appartiene a un ragionamento più ampio, è stato frainteso. I nostrii più colpiti dal virus,persone spesso in pensione che posrestare di più a casa e essere tutelate di più”. Lo precisa lo staff del governatoreRegione Liguria Giovannidopo la bufera social scatenata da unprecedente: “Per quanto ci addolori ogni singola vittima del #19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi#Liguria, 22 erano pazienti molto. Persone per lo più in pensione, non...

