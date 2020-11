Il terribile caso di cattiva informazione di Paolo Brosio al GF: frasi da censura sul Covid (di F. Bagnasco) (Di domenica 1 novembre 2020) Gf Vip, Paolo Brosio e le frasi (da censura) sul Covid Non potendo (al momento) fare buoni programmi, Paolo Brosio si limita a dare cattivi esempi, potremmo dire parafrasando De Andrè. Appena entrato nella casa del Grande Fratello Vip, il giornalista toscano un tempo fido inviato di Emilio Fede e poi folgorato sulla via di Medjugorje, ha inanellato in poche ore una sequela di figuracce a metà fra negazionismo, complottismo e personali furberie sul fronte del Covid-19, da poterci riempire un volumetto ben poco edificante. Com’è noto Brosio avrebbe dovuto entrare subito nel cast del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ma fu stoppato perché risultò positivo e contrasse il virus. ... Leggi su tpi (Di domenica 1 novembre 2020) Gf Vip,e le(da) sulNon potendo (al momento) fare buoni programmi,si limita a dare cattivi esempi, potremmo dire parafrasando De Andrè. Appena entrato nella casa del Grande Fratello Vip, il giornalista toscano un tempo fido inviato di Emilio Fede e poi folgorato sulla via di Medjugorje, ha inanellato in poche ore una sequela di figuracce a metà fra negazionismo, complottismo e personali furberie sul fronte del-19, da poterci riempire un volumetto ben poco edificante. Com’è notoavrebbe dovuto entrare subito nel cast del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ma fu stoppato perché risultò positivo e contrasse il virus. ...

Ultime Notizie dalla rete : terribile caso Si è dovuta fermare anche ‘Biglie sciolte’ La Nazione Terribile schianto nella nebbia: muore un ragazzo di 22 anni di Eraclea

Il giovane stava tornando a casa dopo una serata con gli amici. L'incidente scoperto all'alba dai soccorritori, per il ragazzo non c'è stato nulla da fare: era già morto ...

Mamma lascia sola la figlia: la bambina finisce in ospedale per overdose

Non è la prima volta, purtroppo, che leggiamo di terribili casi di cronaca legati alla droga. Il caso della donna trovata morta in casa a Bari aveva, infatti, svelato un retroscena di abuso di ...

