Il rapporto positivi/tamponi sale al 16,3%. Ora il governo corre verso il Dpcm coprifuoco (Di domenica 1 novembre 2020) La firma del terzo Dpcm in circa venti giorni arriverà domani 2 novembre, dopo che il premier Giuseppe Conte avrà riferito al Parlamento sulle nuove restrizioni ormai urgenti dopo la serie di bollettini degli ultimi giorni dalla Protezione civile sull'andamento dei contagi di Coronavirus: l'ultimo rapporto positivi/tamponi segna la percentuale del 16,3%. L'agenda del governo, dunque, è serratissima: la mattina del lunedì ci sarà un altro incontro con le Regioni, alle 9. Poi il presidente del Consiglio farà un passaggio alla Camera alle 12 e al Senato alle 18. In Serata, Conte dovrebbe firmare il nuovo Dpcm. Se non ci saranno grossi stravolgimenti, resteranno tre le principali misure restrittive che riguarderanno tutto il ...

