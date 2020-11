Il nuovo Dpcm potrebbe prevedere il coprifuoco alle 18? (Di domenica 1 novembre 2020) AGI - È durato tre ore e mezzo l'incontro di stamattina in videoconferenza tra alcuni esponenti del governo (c'erano i ministri degli Affari Regionali Francesco Boccia e quello della Salute Roberto Speranza) e diversi governatori regionali. Incontro convocato proprio da Boccia con all'ordine del giorno alcune nuove misure per contenere la diffusione del contagio da Covid. Era soprattutto la scuola il tema al centro del confronto. Confronto che è stato aggiornato a domani mattina alle 9. In ballo c'è il nuovo Dpcm, annunciato proprio per domani, che potrebbe prevedere regole ancora diverse per negozi e circolazione delle persone, rispetto a quelle di appena pochi giorni fa. Il virus non dà tregua e ieri gli esperti del Comitato tecnico scientifico hanno espresso al ... Leggi su agi (Di domenica 1 novembre 2020) AGI - È durato tre ore e mezzo l'incontro di stamattina in videoconferenza tra alcuni esponenti del governo (c'erano i ministri degli Affari Regionali Francesco Boccia e quello della Salute Roberto Speranza) e diversi governatori regionali. Incontro convocato proprio da Boccia con all'ordine del giorno alcune nuove misure per contenere la diffusione del contagio da Covid. Era soprattutto la scuola il tema al centro del confronto. Confronto che è stato aggiornato a domani mattina9. In ballo c'è il, annunciato proprio per domani, cheregole ancora diverse per negozi e circolazione delle persone, rispetto a quelle di appena pochi giorni fa. Il virus non dà tregua e ieri gli esperti del Comitato tecnico scientifico hanno espresso al ...

