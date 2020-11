Il Monza si sblocca a Cittadella: in attacco si può migliorare (Di domenica 1 novembre 2020) Esultanza di Kevin Prince Boateng al gol su rigore – Photo Paola Garbuio/LaPresse Il Monza vince la sua prima partita in campionato al Tombolato contro il Cittadella. Brocchi rinsalda così la sua guida sulla panchina briantea e adesso l’obiettivo è solo uno: continuare a vincere. Monza, su azione si fatica a segnare La partita di ieri contro il Cittadella, da anni una delle squadre più difficili da affrontare, ha evidenziato come il Monza abbia un’incredibile difficoltà nel segnare su azione. Ieri, infatti, la vittoria è arrivata grazie a due rigori. A trasformarli in gol sono stati il “principe” Boateng e il “vichingo” Gytkjaer. I gol del Monza in campionato sono quattro, di cui tre sono stati ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 1 novembre 2020) Esultanza di Kevin Prince Boateng al gol su rigore – Photo Paola Garbuio/LaPresse Ilvince la sua prima partita in campionato al Tombolato contro il. Brocchi rinsalda così la sua guida sulla panchina briantea e adesso l’obiettivo è solo uno: continuare a vincere., su azione si fatica a segnare La partita di ieri contro il, da anni una delle squadre più difficili da affrontare, ha evidenziato come ilabbia un’incredibile difficoltà nel segnare su azione. Ieri, infatti, la vittoria è arrivata grazie a due rigori. A trasformarli in gol sono stati il “principe” Boateng e il “vichingo” Gytkjaer. I gol delin campionato sono quattro, di cui tre sono stati ...

La partita di ieri contro il Cittadella, da anni una delle squadre più difficili da affrontare, ha evidenziato come il Monza abbia un’incredibile difficoltà nel segnare su azione. Ieri, infatti, la ...

mentre nell’anticipo di venerdì sera il Monza si è sbloccato imponendosi a Cittadella. Di sicuro, dopo una stagione anomala dominata dal Benevento, la cadetteria sta tornando il campionato incerto ed ...

