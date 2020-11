Il Ministro Roberto Speranza | ' Curva drammatica | la scuola è a rischio'

(Di domenica 1 novembre 2020) Stando a quanto riporta la redazione di TgCom24 ,avrebbe altresì affermato che l'Italia ha a disposizione solo due giorni per disporre nuove misure più stringenti e che non c'; tempo da ...

Roma,1 Novembre – Il governo lavora a nuove misure e a un nuovo Dpcm, previsto domani, per frenare la corsa del Coronavirus. In mattinata l’incontro in collegamento con il ministro della Salute Rober ...Dopo un vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, allargato agli esperti, il ministro della Salute Roberto Speranza ha chiesto al Comitato tecnico scientifico di riunirsi per fornire al governo i dati ...