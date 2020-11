Il lavoro dei sogni: pagati per sgranocchiare biscotti di ogni tipo (Di domenica 1 novembre 2020) Con granella di nocciole, al limone o con gocce di cioccolato, negli scaffali dei negozi troviamo numerose varietà di biscotti preparati per accontentare ogni palato ed esigenza. Ma se vi piacciono di tutti i tipi e senza alcuna distinzione, c’è una proposta di lavoro perfetta per voi. Leggi su vanityfair (Di domenica 1 novembre 2020) Con granella di nocciole, al limone o con gocce di cioccolato, negli scaffali dei negozi troviamo numerose varietà di biscotti preparati per accontentare ogni palato ed esigenza. Ma se vi piacciono di tutti i tipi e senza alcuna distinzione, c’è una proposta di lavoro perfetta per voi.

juventusfc : ?????? ?????? ?? Al lavoro verso #SpeziaJuve ?? ??? - petergomezblog : Blocco dei licenziamenti, l’annuncio di Conte: “Prorogato fino a marzo. Diamo un messaggio di sicurezza a tutto il… - _Carabinieri_ : Barletta: controlli dei #Carabinieri in un laboratorio tessile. Elevate denunce per mancato rispetto delle norme su… - quellacoibaffi : Forse oggi è il mio ultimo giorno di lavoro per chissà quanto tempo... Questo mese ho lavorato fino al limite dell… - sonia172505 : Vorrei ricordare che il congedo parentale nel privato non viene retribuito se nn hai pir o banca ore, bisogna garan… -