Il governatore della Liguria Toti nella bufera per il post sugli “anziani non indispensabili” (Di domenica 1 novembre 2020) ROMA – “Ditemi che non e’ vero, vi prego”. Cosi’ l’immunologo, Roberto Burioni, commenta il tweet del governatore della Liguria Giovanni Toti che ha scritto: “Per quanto ci addolori ogni singola vittima del #Covid19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della #Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Persone per lo piu’ in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno pero’ tutelate“. Leggi su dire (Di domenica 1 novembre 2020) ROMA – “Ditemi che non e’ vero, vi prego”. Cosi’ l’immunologo, Roberto Burioni, commenta il tweet del governatore della Liguria Giovanni Toti che ha scritto: “Per quanto ci addolori ogni singola vittima del #Covid19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della #Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Persone per lo piu’ in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno pero’ tutelate“.

MILANO. La possibilità di fare zone rosse provinciali o lockdown locali non piace al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Che infatti chiede «interventi omogenei in tutto il territorio» ...

Da martedì secondo lockdown "soft" in Austria, Boris Johnson mette in lockdown l'Inghilterra. Record di contagi negli Usa (94 mila). Il presidente Usa: «Presto avremo i vaccini» ...

