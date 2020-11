Il Covid ha evitato alcune cessioni e ha reso meno evidente il declino del Napoli (Di domenica 1 novembre 2020) Si sa, non è un periodo florido per la realtà, a livello planetario, ma la serata storta contro il Sassuolo obbliga a un doveroso “reality check” sul Napoli. Quello più importante riguarda i giocatori: dopo il cambio di allenatore, lo scorso anno, la società ha acquistato una lunga serie di atleti nel complesso generalmente inferiori rispetto a quelli presenti nella rosa che c’era e alla vecchia guardia che ancora c’è. Il Covid, in questo senso, ha fortunatamente rallentato la contrazione tecnica del Napoli che, riuscendo a trattenere pedine importanti che non hanno più trovato mercato per motivi contingenti, ha diminuito l’impatto di un cambiamento, altrimenti, enorme. La realtà, per fortuna, non è fatta di punti isolati nel tempo, né della ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 1 novembre 2020) Si sa, non è un periodo florido per la realtà, a livello planetario, ma la serata storta contro il Sassuolo obbliga a un doveroso “reality check” sul. Quello più importante riguarda i giocatori: dopo il cambio di allenatore, lo scorso anno, la società ha acquistato una lunga serie di atleti nel complesso generalmente inferiori rispetto a quelli presenti nella rosa che c’era e alla vecchia guardia che ancora c’è. Il, in questo senso, ha fortunatamente rallentato la contrazione tecnica delche, riuscendo a trattenere pedine importanti che non hanno più trovato mercato per motivi contingenti, ha diminuito l’impatto di un cambiamento, altrimenti, enorme. La realtà, per fortuna, non è fatta di punti isolati nel tempo, né della ...

La seconda ondata del virus blocca la cardiologia e tiene sotto scacco il cuore degli italiani. Nella scorsa primavera la paura del contagio ha dimezzato i ricoveri per infarto e triplicato ...

San Patrignano: Focolaio di casi in comunità. Oltre 70 positivi

Il Covid entra anche a San Patrignano, passata indenne alla prima ondata. Si registra una quarantina di casi fra i ragazzi in percorso, tutti asintomatici o con pochi sintomi e per evitare il propaga ...

La seconda ondata del virus blocca la cardiologia e tiene sotto scacco il cuore degli italiani. Nella scorsa primavera la paura del contagio ha dimezzato i ricoveri per infarto e triplicato ...

Il Covid entra anche a San Patrignano, passata indenne alla prima ondata. Si registra una quarantina di casi fra i ragazzi in percorso, tutti asintomatici o con pochi sintomi e per evitare il propaga ...