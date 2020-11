Il blocco dei licenziamenti fino al 21 marzo. Crolla l’occupazione femminile

Leggi su newsmondo

(Di domenica 1 novembre 2020) Ildeial 21. Dal 22 le aziende potranno decidere di ridurre il proprio personale. ROMA – Ildeial 21. Come riferito da La Repubblica, la scadenza della misura è stata fissata il primo giorno di primavera. La novità principale è rappresentata dalla possibilità per le aziende di ridurre il proprio personale anche con l’utilizzo della cassa integrazione.a questo momento, infatti, il Governo aveva previsto lo stop aiper tutto il periodo della Cig Covid. Dal 22non sarà più così e la data in molte aziende è stata segnata in rosso sul ...