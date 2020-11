I negazionisti non sanno che la parola “covidiota” nasce per indicare i negazionisti (Di domenica 1 novembre 2020) Facciamo un focus su uno degli ultimi articoli pubblicati sul nostro portale. Poche ore fa un utente parlava di microchip iniettati col vaccino e indicava come “covidioti” tutti coloro che seguono le regole, che credono nella pandemia e che attendono il vaccino. Nella mia memoria qualcosa si è acceso: perché il “covidiota” è quello che rispetta i decreti e crede nell’esistenza del SARS-CoV-2? All’esplosione della pandemia mi ero imbattuto nel titolo di un articolo di fact-checking dei colleghi internazionali e avevo incontrato una parola divertente: “covidiots”. Il termine era utilizzato per indicare un gruppo di persone che avevano sfidato il lockdown globale scendendo per strada senza mascherina. Oggi la stessa parola viene usata dai ... Leggi su bufale (Di domenica 1 novembre 2020) Facciamo un focus su uno degli ultimi articoli pubblicati sul nostro portale. Poche ore fa un utente parlava di microchip iniettati col vaccino e indicava come “covidioti” tutti coloro che seguono le regole, che credono nella pandemia e che attendono il vaccino. Nella mia memoria qualcosa si è acceso: perché il “covidiota” è quello che rispetta i decreti e crede nell’esistenza del SARS-CoV-2? All’esplosione della pandemia mi ero imbattuto nel titolo di un articolo di fact-checking dei colleghi internazionali e avevo incontrato unadivertente: “covidiots”. Il termine era utilizzato perun gruppo di persone che avevano sfidato il lockdown globale scendendo per strada senza mascherina. Oggi la stessaviene usata dai ...

RobertoBurioni : A Rimini dei delinquenti negazionisti, ritenendo i medici e gli infermieri dei diffusori di panico, gli vandalizzan… - welikeduel : 'Sono dalla parte opposta ai negazionisti, non sono un medico né un virologo e tendo a fidarmi di chi ha studiato p… - fanpage : Travolta da insulti da parte dei negazionisti, Clotilde è stata costretta a eliminare il suo video appello - VirgilioZanni : RT @fenice_risorta: Solo posti in piedi p.s. ancora non si sono accorti che hanno rotto i cog**noi a tutti??????? - clikservernet : I negazionisti non sanno che la parola “covidiota” nasce per indicare i negazionisti -

Ultime Notizie dalla rete : negazionisti non Scienziati contro negazionisti: dilaga il virus del complottismo ilGiornale.it Contagiati in Sicilia: “Quei numeri non sono attendibili”, lo afferma il deputato Dem Carmelo Miceli

“Presidente Nello Musumeci, siamo arrivati ad un punto di non ritorno. Lei lo sa bene, e la convocazione di oggi del tavolo Governo-Regioni per la gestione dello “scenario 4” ne è la conferma per tutt ...

La "scoperta" di opposizione e Parlamento

Non ha corpo, cuore e polmoni ... i cittadini zelanti e quelli incacchiati, i disperati e i negazionisti, professori e commercianti. In questa lista manca il Parlamento. Sta lì, periferico, vuoto e ...

“Presidente Nello Musumeci, siamo arrivati ad un punto di non ritorno. Lei lo sa bene, e la convocazione di oggi del tavolo Governo-Regioni per la gestione dello “scenario 4” ne è la conferma per tutt ...Non ha corpo, cuore e polmoni ... i cittadini zelanti e quelli incacchiati, i disperati e i negazionisti, professori e commercianti. In questa lista manca il Parlamento. Sta lì, periferico, vuoto e ...