I Giorni della Ricerca: Rai e Airc ancora insieme contro il cancro. Tutti gli appuntamenti in Tv (Di domenica 1 novembre 2020) I Giorni della Ricerca 2020 Dalle “Storie al Microscopio”, ideate, neanche a dirlo, da Pippo Baudo, sono trascorsi venticinque anni. Un lungo periodo durante il quale la Rai e la Fondazione Airc hanno moltiplicato il loro comune impegno, dando vita a I Giorni della Ricerca. L’appuntamento, che ogni anno raccoglie fondi per la Ricerca e sensibilizza il pubblico sul tema del cancro, torna quest’oggi con una nuova edizione. Per otto Giorni, sino all’8 novembre, tutta la Rai – tv, radio, testate giornalistiche, digital – sarà impegnata a raccontare le storie dei protagonisti della Ricerca: persone che hanno superato la malattia, scienziati, ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 1 novembre 2020) I2020 Dalle “Storie al Microscopio”, ideate, neanche a dirlo, da Pippo Baudo, sono trascorsi venticinque anni. Un lungo periodo durante il quale la Rai e la Fondazionehanno moltiplicato il loro comune impegno, dando vita a I. L’appuntamento, che ogni anno raccoglie fondi per lae sensibilizza il pubblico sul tema del, torna quest’oggi con una nuova edizione. Per otto, sino all’8 novembre, tutta la Rai – tv, radio, testate giornalistiche, digital – sarà impegnata a raccontare le storie dei protagonisti: persone che hanno superato la malattia, scienziati, ...

