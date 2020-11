“Ho pensato al suicidio”. Il famoso attore italiano confessa la sua malattia (Di domenica 1 novembre 2020) Giulio Berruti choc: «Ho una malattia cronica. Ho pensato a qualcosa di brutto». Silvia Toffanin reagisce così. Oggi, l'attore, compagno di Maria Elena Boschi, è stato ospite nel salotto di Canale 5 e ha raccontato di un aspetto molto delicato della sua vita. «Soffro di fibromialgia - spiega Berruti - la chiamo la str***. È una patologia che nasce dalla mancanza di un neurotrasmettitore. I sintomi sono dolore generalizzato al corpo, ansia, depressione, attacchi di panico. (Continua..) Ho speso migliaia di euro l'anno in fisioterapia. Il sistema sanitario nazionale non la riconosce ancora. Ho avuto due momenti molto difficili, al punto che in un'occasione ho pensato qualcosa di brutto». Silvia Toffanin si commuove. Poi, ... Leggi su howtodofor (Di domenica 1 novembre 2020) Giulio Berruti choc: «Ho unacronica. Hoa qualcosa di brutto». Silvia Toffanin reagisce così. Oggi, l', compagno di Maria Elena Boschi, è stato ospite nel salotto di Canale 5 e ha raccontato di un aspetto molto delicato della sua vita. «Soffro di fibromialgia - spiega Berruti - la chiamo la str***. È una patologia che nasce dalla mancanza di un neurotrasmettitore. I sintomi sono dolore generalizzato al corpo, ansia, depressione, attacchi di panico. (Continua..) Ho speso migliaia di euro l'anno in fisioterapia. Il sistema sanitario nazionale non la riconosce ancora. Ho avuto due momenti molto difficili, al punto che in un'occasione hoqualcosa di brutto». Silvia Toffanin si commuove. Poi, ...

