Hamilton vince anche a Imola | alla Mercedes il mondiale costruttori

(Di domenica 1 novembre 2020) AGI - Lewisha vinto ail Gran Premio dell'Emilia Romagna di Formula 1. Il campione del mondo in carica, su, ha preceduto il compagno di squadra Valtteri Bottas. E laè campione del mondoper la settima volta consecutiva. Terzo posto per la Renault di Daniel Ricciardo che ha preceduto l'Alpha Tauri di Daniil Kvyat. Quinta posizione per la Ferrari di Charles Leclerc, davantiRacing Point di Sergio Perez, alle due McLaren di Carlos Sainz e Lando Norris e poi alle due Alfa Romeo Racing guidate da Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. Solo un tredicesimo posto per l'altra Ferrari, guidata da Sebastian Vettel. Portando a casa il settimo trofeodi seguito, laha battuto il ...

SkySportF1 : ?? LEWIS HAMILTON VINCE A IMOLA ?? ?? TITOLO COSTRUTTORI ALLA MERCEDES ?? La classifica: - lil_giove : Io sono team Hamilton che vince l'ultimo campionato con la Mercedes e poi se ne va insieme a Toto... Così arriva Ru… - paolochiariello : #Juorno #Formula1, #Hamiton e #Mercedes han vinto già tutto quest'anno - juornoit : #Juorno #Formula1, #Hamiton e #Mercedes han vinto già tutto quest'anno - Notiziedi_it : Formula 1, Gp Emilia: Hamilton vince, la doppietta Mercedes vale il 7° titolo Costruttori consecutivo -

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton vince

Torneo favoloso per il tennista italiano, entrato in tabellone come "lucky loser" e capace nei quarti di eliminare il numero uno del mondo Novak Djokovic per 6-2/6-1 ...AGI - Lewis Hamilton ha vinto a Imola il Gran Premio dell'Emilia Romagna di Formula 1. Il campione del mondo in carica, su Mercedes, ha preceduto il compagno di squadra Valtteri Bottas. E la Mercedes ...