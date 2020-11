Hamilton trionfa anche in Emilia Romagna, alla Mercedes il titolo costruttori (Di domenica 1 novembre 2020) Lewis Hamilton ha vinto a Imola il Gran Premio dell Emilia Romagna di Formula 1 . Il campione del mondo in carica, su Mercedes, ha preceduto il compagno di squadra Valtteri Bottas. E la Mercedes ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 1 novembre 2020) Lewisha vinto a Imola il Gran Premio delldi Formula 1 . Il campione del mondo in carica, su, ha preceduto il compagno di squadra Valtteri Bottas. E la...

repubblica : F1, Hamilton trionfa anche a Imola. Titolo costruttori alla Mercedes - Marcia211251 : RT @Corriere: A Imola Hamilton trionfa davanti a Bottas e Ricciardo. Mercedes vince il 7° titolo di fila, Ferrari male - GazzettaDelSud : Hamilton trionfa anche in Emilia Romagna, alla Mercedes il titolo costruttori - Deiana_Luca9 : RT @Eurosport_IT: LEWIS HAMILTON TRIONFA A IMOLA! ???? Doppietta Mercedes nel GP dell'Emilia Romagna e titolo costruttori in cassaforte! ????… - Karin54016466 : RT @Eurosport_IT: LEWIS HAMILTON TRIONFA A IMOLA! ???? Doppietta Mercedes nel GP dell'Emilia Romagna e titolo costruttori in cassaforte! ????… -