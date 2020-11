Hamilton-cannibale vince anche ad Imola: Mercedes, titolo costruttori. Leclerc 5°, disastro-Vettel (Di domenica 1 novembre 2020) Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio dell'Emilia Romagna di Formula 1. Il britannico della Mercedes ha preceduto al traguardo il compagno di squadra Valtteri Bottas, scattato dalla pole. Sul podio anche Daniel Ricciardo, su Renault. Quinto posto per la Ferrari di Charles Leclerc. La doppietta di oggi consente a una Mercedes-cannibale di conquistare il settimo titolo costruttori consecutivo. Per Hamilton è la 93esima vittoria in carriera, la nona stagionale. La Mercedes batte così il record di titoli costruttori della Ferrari, ferma a sei consecutivi. Ai piedi del podio della gara di Imola, l'Alpha Tauri di Daniil Kvyat. Sesto posto per la Racing Point di Sergio ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) Lewisha vinto il Gran Premio dell'Emilia Romagna di Formula 1. Il britannico dellaha preceduto al traguardo il compagno di squadra Valtteri Bottas, scattato dalla pole. Sul podioDaniel Ricciardo, su Renault. Quinto posto per la Ferrari di Charles. La doppietta di oggi consente a unadi conquistare il settimoconsecutivo. Perè la 93esima vittoria in carriera, la nona stagionale. Labatte così il record di titolidella Ferrari, ferma a sei consecutivi. Ai piedi del podio della gara di, l'Alpha Tauri di Daniil Kvyat. Sesto posto per la Racing Point di Sergio ...

maurocavina62 : @Sport_Mediaset Prima di chiamare #Hamilton 'cannibale' come Eddie Merckx, che viaggiava in bici uguali alle altre,… - utzi_26 : Per quanto faccia rosicare, per quanto sia supportato da una macchina spaziale, a Lewis #Hamilton va riconosciuto c… - BlondMan68 : @DisgraziaFerrar Hamilton come Senna, Shumi e gli altri big, è forte proprio perché è prima di tutto un cannibale.… -

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton cannibale La visione del cannibale Corriere del Ticino Gp Emilia Romagna, vince Lewis Hamilton: titolo costruttori alla Mercedes. Leclerc 5°, Vettel 13°

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio dell'Emilia Romagna di Formula 1. Il britannico della Mercedes ha preceduto al traguardo il compagno di ...

Bottas distrutto: "Anche con le soft non avrei vinto"

Il Gran Premio del Portogallo disputato da Valtteri Bottas si può riassumere così, specie considerando l’enorme distacco preso da Lewis Hamilton quando è giunto sotto la bandiera a scacchi, ben 25 sec ...

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio dell'Emilia Romagna di Formula 1. Il britannico della Mercedes ha preceduto al traguardo il compagno di ...Il Gran Premio del Portogallo disputato da Valtteri Bottas si può riassumere così, specie considerando l’enorme distacco preso da Lewis Hamilton quando è giunto sotto la bandiera a scacchi, ben 25 sec ...