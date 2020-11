Halloween 2020: i look delle star, da Christina Aguilera e Kim Kardashian a Heidi Klum (Di domenica 1 novembre 2020) Questo è ovviamente un Halloween sottotono e lo stesso vale anche negli USA dove i numeri del CoronaVirus sono ancora altissimi. La pandemia però non ha fermato del tutto le celebrità, che si sono comunque divertite a creare look più o meno particolari per questa festa. Christina Aguilera è diventata un’aliena sensuale, Kylie e Kendall Jenner hanno riproposto un loro vecchio look, Lil Nas ha vestito i panni di Nicki Minaj e Yung Miami si è travestita da Lil Kim. La vera regina di questo Halloween è (ancora una volta) Heidi Klum, che questa volta ha esagerato ed ha realizzato un vero e proprio cortometraggio horror. Visualizza questo post su ... Leggi su biccy (Di domenica 1 novembre 2020) Questo è ovviamente unsottotono e lo stesso vale anche negli USA dove i numeri del CoronaVirus sono ancora altissimi. La pandemia però non ha fermato del tutto le celebrità, che si sono comunque divertite a crearepiù o meno particolari per questa festa.è diventata un’aliena sensuale, Kylie e Kendall Jenner hanno riproposto un loro vecchio, Lil Nas ha vestito i panni di Nicki Minaj e Yung Miami si è travestita da Lil Kim. La vera regina di questoè (ancora una volta), che questa volta ha esagerato ed ha realizzato un vero e proprio cortometraggio horror. Visualizza questo post su ...

simone_paciello : - Da cosa ti travesti ad Halloween? - Da 2020 ?? #Halloween - Agenzia_Ansa : Il #Sole di #Halloween nella foto pubblicata dalla #Nasa #scienza #ANSA - repubblica : Halloween, vestito a armato in stile medioevale aggredisce i passanti: 2 morti e 5 feriti in Canada [aggiornamento… - paolorm2012 : RT @EmilioBerettaF1: Festa di Halloween clandestina in casa: 20 ragazzi denunciati a Milano - lillydessi : Halloween da incubo in Canada: vestito da samurai uccide con la spada due persone e ne ferisce altre cinque - La St… -