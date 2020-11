«Ha offeso me, gli alunni, i prof e le famiglie». La mamma derisa da De Luca risponde al governatore (Di domenica 1 novembre 2020) «Mi è capitato di ascoltare interviste a qualche mamma. Io non ne ho incontrata nemmeno una che davanti ai dati del contagio avesse dato disponibilità a portare i bambini a scuola comunque. E tuttavia mi capita di vedere l’intervista a una “mammina”. Mascherina di tendenza, gli occhi ridenti e fuggitivi». In una delle consuete dirette fiume che Vincenzo De Luca fa su Facebook, il presidente della Campania ha preso di mira una mamma che, in un’intervista a Sky Tg24, ha raccontato il dispiacere dei figli per la chiusura delle scuole. «Credo sia l’unica bimba d’Italia che piange per andare a scuola», ha commentato il governatore. «L’unica al mondo – continua De Luca – che dà pure la motivazione. ... Leggi su open.online (Di domenica 1 novembre 2020) «Mi è capitato di ascoltare interviste a qualche. Io non ne ho incontrata nemmeno una che davanti ai dati del contagio avesse dato disponibilità a portare i bambini a scuola comunque. E tuttavia mi capita di vedere l’intervista a una “mammina”. Mascherina di tendenza, gli occhi ridenti e fuggitivi». In una delle consuete dirette fiume che Vincenzo Defa su Facebook, il presidente della Campania ha preso di mira unache, in un’intervista a Sky Tg24, ha raccontato il dispiacere dei figli per la chiusura delle scuole. «Credo sia l’unica bimba d’Italia che piange per andare a scuola», ha commentato il. «L’unica al mondo – continua De– che dà pure la motivazione. ...

