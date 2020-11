Gualtieri: “Manovra pronta entro una settimana. Valutiamo ulteriori sostegni all’economia. Abbiamo le risorse per farlo” (Di domenica 1 novembre 2020) “La manovra mette da parte risorse per un inizio anno difficile, risorse sulla base delle quali Abbiamo raggiunto questa positiva intesa sul blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione, risorse per sostenere ulteriori ristori. Valuteremo se sono sufficienti”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a Mezz’ora in più su Rai 3. La manovra “è stata approvata, ora stiamo finalizzando il testo per inviarlo al Parlamento. Arriverà entro una settimana al massimo”, ha spiegato il ministro. Dopo il rimbalzo del Prodotto interno lordo registrato nel terzo trimestre 2020 (+ 16,1%, ndr) Gualtieri ha spiegato che “persino se nel quarto trimestre, invece di un +0,4% ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) “La manovra mette da parteper un inizio anno difficile,sulla base delle qualiraggiunto questa positiva intesa sul blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione,per sostenereristori. Valuteremo se sono sufficienti”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Robertoa Mezz’ora in più su Rai 3. La manovra “è stata approvata, ora stiamo finalizzando il testo per inviarlo al Parlamento. Arriveràunaal massimo”, ha spiegato il ministro. Dopo il rimbalzo del Prodotto interno lordo registrato nel terzo trimestre 2020 (+ 16,1%, ndr)ha spiegato che “persino se nel quarto trimestre, invece di un +0,4% ...

