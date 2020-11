Grande Fratello VIP, Andrea Zelletta rientra dopo l’allontanamento: “Ho avuto paura” (Di domenica 1 novembre 2020) Andrea Zelletta ha fatto rientro nella Casa del Gf vip dopo essere uscito dalla celebre dimora PER sopraggiunti motivi personali, non ancora resi del tutto noti. Tuttavia al suo rientro al noto reality-show, avvenuto nel corso di questo weekend, l’ex tronista di Uomini e donne ha spifferato al resto del gruppo di compagni di gioco alcuni dettagli dell’allontanamento dalla Casa più spiata d’Italia, lasciando intendere ai telespettatori di aver avuto dei problemi di salute. Ma, scopriamo nel dettaglio cosa ha riportato l’ex tronista, non appena rientrato in gioco al Gf vip 5. Gf vip 5: Andrea Zelletta rientra in gioco Nel corso di questo sabato 31 ottobre, giornata in cui è ricorsa la festività di ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 1 novembre 2020)ha fatto rientro nella Casa del Gf vipessere uscito dalla celebre dimora PER sopraggiunti motivi personali, non ancora resi del tutto noti. Tuttavia al suo rientro al noto reality-show, avvenuto nel corso di questo weekend, l’ex tronista di Uomini e donne ha spifferato al resto del gruppo di compagni di gioco alcuni dettagli dell’allontanamento dalla Casa più spiata d’Italia, lasciando intendere ai telespettatori di averdei problemi di salute. Ma, scopriamo nel dettaglio cosa ha riportato l’ex tronista, non appenato in gioco al Gf vip 5. Gf vip 5:in gioco Nel corso di questo sabato 31 ottobre, giornata in cui è ricorsa la festività di ...

GrandeFratello : Andrea Zelletta rientra ufficialmente nella Casa di Grande Fratello. #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP organizza una festa di Halloween: Tommaso Zorzi in lacrime per il suo costume - trash_italiano : #GFVIP, spunta un video choc di Francesco Oppini su Dayane Mello: 'a Verona la violentano' - VicolodelleNews : ‘#GFVip’ Dayane Mello si dichiara a Rosalinda Cannavo‘ che reagisce come nessuno si sarebbe mai aspettato! Nel frat… - hugmebutch : @L_valhalla Ti giuro, anche altre stronzate (tipo il grande fratello, temptation island) più le silenzio, più mi compaiono in tl. -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello "Grande Fratello Vip 5", nella casa un Halloween di baldoria e trasgressione TGCOM Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck asfalta Maria Teresa Ruta: “È ridicola!”

Le dichiarazioni di Patrizia De Blanck continuano a far discutere. Attualmente all’interno della casa del Grande Fratello, la Contessa ha preso di mira tutti i suoi coinquilini. Questa volta la lingua ...

Paolo Brosio ha bestemmiato al GF Vip e rischia la squalifica?

Paolo Brosio potrebbe aver bestemmiato al GF Vip 5 e potrebbe rischiare la squalifica: ecco quello che è accaduto e il video incriminato L’arrivo di Paolo Brosio nella casa del Grande Fratello Vip 5 ...

Le dichiarazioni di Patrizia De Blanck continuano a far discutere. Attualmente all’interno della casa del Grande Fratello, la Contessa ha preso di mira tutti i suoi coinquilini. Questa volta la lingua ...Paolo Brosio potrebbe aver bestemmiato al GF Vip 5 e potrebbe rischiare la squalifica: ecco quello che è accaduto e il video incriminato L’arrivo di Paolo Brosio nella casa del Grande Fratello Vip 5 ...