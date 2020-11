Grande Fratello VIP 5: gli autori fanno piangere Tommaso Zorzi (Di domenica 1 novembre 2020) Tommaso Zorzi sta vivendo una vera e propria diatriba solitaria con gli autori del GF VIP 5, sebbene sia uno dei personaggi più amati di questa quinta edizione. Il ragazzo infatti è in cima alle preferenze dei telespettatori. Spesso in disaccordo con loro, il giovane influencer si è ritrovato a piangere e a lamentarsi dell’operato della regia del Grande Fratello VIP. Proprio com’è successo durante la notte di Halloween quando la produzione gli ha consegnato il suo costume che lo ha profondamente turbato. Grande Fratello Vip 2020: Tommaso Zorzi scoppia in lacrime In queste ore, gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip hanno festeggiato ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 1 novembre 2020)sta vivendo una vera e propria diatriba solitaria con glidel GF VIP 5, sebbene sia uno dei personaggi più amati di questa quinta edizione. Il ragazzo infatti è in cima alle preferenze dei telespettatori. Spesso in disaccordo con loro, il giovane influencer si è ritrovato ae a lamentarsi dell’operato della regia delVIP. Proprio com’è successo durante la notte di Halloween quando la produzione gli ha consegnato il suo costume che lo ha profondamente turbato.Vip 2020:scoppia in lacrime In queste ore, gli inquilini della casa delVip hanno festeggiato ...

