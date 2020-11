GP Imola gara | Hamilton | nuovo capolavoro

(Di domenica 1 novembre 2020) Doveva essere la giornata di Valtteri Bottas, strepitoso poleman del GP di, e invece laè appannaggio di Lewis. Il campione del mondo in carica è autore di unaquasi perfetta: nonostante una partenza così così, che lo vede superato sia dal compagno di team che da Max Verstappen, l’inglese esegue uno stint perfetto, gestendo magistralmente le gomme medie. Anche la fortuna gira dalla sua parte, con la Virtual Safety Car del giro 30 causa il ritiro di Esteban Ocon. Nemmeno la Safety Car per l’uscita di pista di Verstappen ferma il sei volte iridato, che sale a quota 93 successi. E consegna alla Mercedes il settimo titolo mondiale consecutivo. Bottas le tenta tutte per convertire la pole di ieri in una vittoria, ma si deve arrendere un’altra ...

Ferrari migliore in gara rispetto alla qualifica? Oggi abbiamo gestito bene le gomme, ma siamo comunque lì, sabato non eravamo lontanissimi dalla quarta posizione. Vorremmo essere più in alto, ma ci ..."Oggi sono stato sfortunato. Ero partito bene, una delle poche cose andate bene, poi al secondo giro alla curva 7 c'era un detrito e non ho potuto evitarlo, è finito proprio al centro della macchina c ...