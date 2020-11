Gp Emilia Romagna | Hamilton | Una vittoria che mi scalda il cuore

(Di domenica 1 novembre 2020) IMOLA - "E' stata una gara spossante. Ho fatto una brutta partenza, ma lamiilperché so quanto lavorano i ragazzi che lavorano in fabbrica e non li celebriamo mai abbastanza" . ...

TgLa7 : #Covid: positivo #Bonaccini, presidente Emilia Romagna e Conferenza delle Regioni; è asintomatico - RegioneER : Motor Valley Emilia-Romagna #ImolaGP, @LewisHamilton promuove Imola: 'Posto magnifico. E di piste come questa non n… - RegioneER : ??#CORONAVIRUS, ordinanza: dal 1^ al 24 novembre, centri commerciali chiusi il sabato e la domenica nel piacentino.… - Miti_Vigliero : FLASH! IL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA STEFANO BONACCINI È POSITIVO AL CORONAVIRUS - carlo_luciani : RT @LiveGPit: #F1 GP Emilia Romagna, la cronaca live Di @carlo_luciani -

Ultime Notizie dalla rete : Emilia Romagna

Regione Emilia Romagna

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, è risultato positivo al test sul Covid-19 in via precauzionale, in vista di appuntamenti istituzionali in agenda. Il numero uno della ...Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, è risultato positivo al test sul Covid-19 effettuato nella mattinata di oggi, in via precauzionale, in vista di appuntamenti istituzionali in agenda nel ...