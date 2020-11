Gol Morata Spezia Juventus 0-1: grande azione bianconera -VIDEO- (Di domenica 1 novembre 2020) GOL Morata – Spezia Juventus in campo per la sesta giornata di Serie A. Pirlo ritrova Chiellini, che però non è ancora pronto per giocare e non è stato convocato: la linea difensiva bianconera vedrà dunque in campo Cuadrado, Demiral, Bonucci e Danilo. A centrocampo giocheranno dal primo minuto Arthur e Bentancur, con McKennie e Chiesa sugli esterni. Davanti confermata la coppia Dybala-Morata, mentre Cristiano Ronaldo, tornato negativo al Covid-19, partirà dalla panchina come annunciato in conferenza stampa dal tecnico. In porta toccherà a Buffon. Spezia Juventus formazioni Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Bartolomei, Ricci, Pobega; Agudelo, Nzola, ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 1 novembre 2020) GOLin campo per la sesta giornata di Serie A. Pirlo ritrova Chiellini, che però non è ancora pronto per giocare e non è stato convocato: la linea difensivavedrà dunque in campo Cuadrado, Demiral, Bonucci e Danilo. A centrocampo giocheranno dal primo minuto Arthur e Bentancur, con McKennie e Chiesa sugli esterni. Davanti confermata la coppia Dybala-, mentre Cristiano Ronaldo, tornato negativo al Covid-19, partirà dalla panchina come annunciato in conferenza stampa dal tecnico. In porta toccherà a Buffon.formazioni(4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Bartolomei, Ricci, Pobega; Agudelo, Nzola, ...

juventusfc : 14' | ?? | FINALMENTEEEEEE! MORATA GOOOOOOOL! Questa volta il VAR ASSEGNA il gol ai bianconeri, messo a segno da… - ZZiliani : Essere in fuorigioco di una scarpa è seccante: ma è fuorigioco. Lo sei se la scarpa è della #Juventus, lo sei se è… - ZZiliani : Quante volte abbiamo sentito dire: “Non si può parlare di gol annullato perchè il guardalinee ha alzato prima la ba… - SandroSca : Morata quest'anno segnerà 65 gol Di cui 45 in fuorigioco #jvtblive #SpeziaJuve - luca_carioli : Perché non mandano il replay del gol annullato a Morata? ?? #SpeziaJuve -

Ultime Notizie dalla rete : Gol Morata Gol Morata: combinazione Danilo-McKennie per lo spagnolo - VIDEO Juventus News 24 MOVIOLA – Spezia-Juventus, gol di Morata convalidato dal Var: è 0-1 (VIDEO)

La Juventus passa in vantaggio. Nel match contro lo Spezia, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i bianconeri trovano la rete dello 0-1 grazie ad Alvaro Morata. Lo spagn ...

Spezia-Juventus 0-0 risultato in diretta LIVE, occasione per Dybala

Spezia-Juventus è una partita valida per la sesta giornata della Serie A 2020/2021. La partita dello stadio Dino Manuzzi di Cesena verrà trasmessa in diretta televisiva e in streaming da Sky. Le forma ...

La Juventus passa in vantaggio. Nel match contro lo Spezia, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i bianconeri trovano la rete dello 0-1 grazie ad Alvaro Morata. Lo spagn ...Spezia-Juventus è una partita valida per la sesta giornata della Serie A 2020/2021. La partita dello stadio Dino Manuzzi di Cesena verrà trasmessa in diretta televisiva e in streaming da Sky. Le forma ...