‘Gli anziani non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese’: il Tweet di Toti scatena la bufera. E 3 regioni chiedono lo stop degli over 70 (Di domenica 1 novembre 2020) Ha scatenato una vera e propria bufera (e anche qualche insulto) il Tweet pubblicato un paio di minuti prima di mezzogiorno dal Governatore della Liguria Giovanni Toti (Cambiamo) che ha dichiarato: “Per quanto ci addolori ogni singola vittima del #Covid19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della #Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno però tutelate“. Le risposte dei cittadini In pochi minuti sono arrivate centinaia di risposte, perlopiù di protesta. “Lei non sta bene, io faccio parte delle persone, come dice lei “non indispensabili ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 1 novembre 2020) Hato una vera e propria(e anche qualche insulto) ilpubblicato un paio di minuti prima di mezzogiorno dal Gnatore della Liguria Giovanni(Cambiamo) che ha dichiarato: “Per quanto ci addolori ogni singola vittima del #Covid19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della #Liguria, 22 erano pazienti molto. Persone per lo più in pensione, nondel Paese che vanno però tutelate“. Le risposte dei cittadini In pochi minuti sono arrivate centinaia di risposte, perlopiù di protesta. “Lei non sta bene, io faccio parte delle persone, come dice lei “non...

fattoquotidiano : Lockdown solo per gli anziani? Non è facile come sembra: 3,2 milioni vivono con familiari. Il geriatra: “Effetti dr… - OndeFunky : Quando parlate di #lockdown per gli anziani vi rendete conto che hanno nomi, cognomi, sangue, figli, nipoti, nervi,… - LiaQuartapelle : In Lombardia i medici di base non hanno i vaccini antinfluenzali neanche per gli anziani, le donne incinte e i pazi… - matteo_1093 : RT @valy_s: #COVID__19 Una delle proposte delle Regioni è di limitare gli spostamenti degli over 70. #Toti “Proteggendo i nostri anziani d… - SainzYosi : RT @RobertoRenga: Non mi viene in mente un tweet peggiore di quello di Toti. Se l'ha scritto, lo pensa. Se si può usare il verbo pensare. P… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gli anziani Global Assistenza Agli Anziani crescita del mercato, domanda, analisi delle minacce 2020 per regioni, principali attori, applicazione e previsioni per il 2029 Genova Gay