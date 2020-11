Gli americani voteranno per decidere che cosa è la normalità (e lo decideranno anche per noi) (Di domenica 1 novembre 2020) La degenerazione della campagna trumpiana in una sfida aperta alla scienza, alle più evidenti verità di fatto e all’idea stessa che la vita umana venga prima di tutto – prima dei soldi, o almeno prima dei sondaggi – ha permesso a Donald Trump di scavare il solco più profondo che un leader politico possa tracciare tra il proprio campo e il fronte avversario: quello tra la vita e la morte. Coerente a questa impostazione, con la trasformazione della Casa Bianca in un focolaio dell’epidemia e l’ostentato rifiuto delle più elementari precauzioni, il presidente ha chiesto a collaboratori e sostenitori una prova di fedeltà degna di un faraone. Se gli elettori gli daranno ragione, al lungo elenco delle abiezioni trumpiane che bisognerà rassegnarsi a considerare legittimate, dovremo dunque aggiungere anche ... Leggi su linkiesta (Di domenica 1 novembre 2020) La degenerazione della campagna trumpiana in una sfida aperta alla scienza, alle più evidenti verità di fatto e all’idea stessa che la vita umana venga prima di tutto – prima dei soldi, o almeno prima dei sondaggi – ha permesso a Donald Trump di scavare il solco più profondo che un leader politico possa tracciare tra il proprio campo e il fronte avversario: quello tra la vita e la morte. Coerente a questa impostazione, con la trasformazione della Casa Bianca in un focolaio dell’epidemia e l’ostentato rifiuto delle più elementari precauzioni, il presidente ha chiesto a collaboratori e sostenitori una prova di fedeltà degna di un faraone. Se gli elettori gli daranno ragione, al lungo elenco delle abiezioni trumpiane che bisognerà rassegnarsi a considerare legittimate, dovremo dunque aggiungere...

