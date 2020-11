Giulio Berruti | la confessione su Maria Elena Boschi | “Abbiamo parlato di figli e…”

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 1 novembre 2020) Ospite durante l’ultima puntata di Verissimo,si è raccontato. L’attore hadella propria vita sentimentale, esprimendosi per la prima volta sulla sua storia con. Tra il 36enne e la parlamentare 39enne pare che stia andando a gonfie vele.ha infattidi mettere su famiglia. Un’intervista in cui si è aperto molto, quella andata in onda ieri pomeriggio. Il salotto di Verissimo ha infatti mostrato unche per la prima volta hadella sua storia con. L’attore infatti si è detto: “Felice. ...