Giovanni Toti nella bufera dopo le frasi su anziani e pensionati: le scuse (Di domenica 1 novembre 2020) Giovanni Toti e la gatta da pelare del primo novembre. Un tweet, forse scritto senza pensare alle conseguenze, a quanto pare dal social media manager, ha generato nelle ultime ore una vera e propria ondata di sdegno da più parti. Una vera bufera che ha travolto nelle ultime due ore il presidente della regione Liguria che, qualche minuto fa, ha voluto scusarsi per il fraintendimento che c'è stato, e lo ha fatto sempre via social. Ma le parole di Toti, dopo il tweet sui pensionati e sugli anziani, non stanno convincendo molto gli italiani. Vediamo che cosa è successo. Giovanni Toti E IL TWEER DELLO SCANDALO: ECCO COSA E' SUCCESSO Questo il tweet che ha generato una polemica di cui si parla ormai da ...

Open_gol : «Le vittime del #Covid? Quasi tutti anziani non indispensabili». L’inaccettabile tweet di #Toti - rtl1025 : ?? Bufera sul tweet del governatore della #Liguria, Giovanni #Toti: “Tra i 25 decessi di ieri in Liguria, 22 pazient… - Marotta14Mauro : RT @dukana2: Ma che vi aspettavate da uno finanziato da #petrolieri????#Toti ha “inaugurato” la sua combriccola in #Basilicata??che strano e… - castell32082033 : RT @cicciogia: 'Tra i decessi da Covid, la maggior parte sono anziani. Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produ… - marcoz984 : @emmevilla Non ha torto però Luca, perché Giovanni Toti e chissà quanti altri politici interpretano la proposta di… -