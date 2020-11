Giorgio Panariello si confessa: “Ho corso un grande rischio” (Di domenica 1 novembre 2020) Questo articolo Giorgio Panariello si confessa: “Ho corso un grande rischio” . Giorgio Panariello, ospite in quel di ‘Domenica In’ ha fatto un’importante confessione, legata al suo passato. Queste le sue parole. Giorgio Panariello è senza alcun dubbio uno dei personaggi televisivi del momento. Il riferimento è al suo ruolo di giudice a ‘Tale e quale show’, uno dei programmi del momento. Venerdì scorso, a causa dell’assenza … Leggi su youmovies (Di domenica 1 novembre 2020) Questo articolosi: “Hounrischio” ., ospite in quel di ‘Domenica In’ ha fatto un’importante confessione, legata al suo passato. Queste le sue parole.è senza alcun dubbio uno dei personaggi televisivi del momento. Il riferimento è al suo ruolo di giudice a ‘Tale e quale show’, uno dei programmi del momento. Venerdì s, a causa dell’assenza …

nickginetti : GIORGIO PANARIELLO ???????? #DomenicaIn - fraversion : “Se mio fratello non avesse incontrato l’eroina, sarebbe stato me”. Ci vuole coraggio a raccontarsi così, senza fil… - Silvia_Mio86 : Non la conoscevo la storia del fratello di Giorgio Panariello ?? #DomenicaIn - Antonio98854326 : Caro Giorgio Panariello siete due fratelli da due padri diversi ma non da due madri e tu non ami chi ti a messo al… - Monicavda83 : Storia inaspettata quella che sto ascoltando di Giorgio Panariello #DomenicaIn -