Giorgio Panariello e Belen stanno insieme? La notizia del giorno

Leggi su youmovies

(Di domenica 1 novembre 2020) Questo articolo ., oggi ospite a Domenica In, da tempo qualcuno lo vedeRodriguez mano nella mano. Cosa è successo? In realtà si tratta di un semplice equivoco perché l’attore toscano in realtà è fidanzato ormai da tempo con Claudia Maria Capellini. La splendida ragazza somiglia davvero molto a, anche se c’è …