"Gioele non è stato aggredito da animali feroci. L'ipotesi è che sia stato soffocato"

Viviana Parisi, 43enne dj di Venetico (Messina) e il figlio Gioele, di 4 anni, spariti nel bosco di Caronia dopo essere rimasti coinvolti in un incidente all'interno di una galleria dell'autostrada Messina-Palermo e ritrovati rispettivamente l′8 e il 19 agosto, non sono stati aggrediti da animali feroci, né la donna è stata uccisa e viene ipotizzato che il piccolo possa essere stato soffocato visto che sui suoi vestiti non ci sono tracce di sangue. Ad affermarlo è il procuratore Angelo Cavallo in un articolo pubblicato sul Corriere della Sera in base alle risultanze delle perizie, ancora non ultimate."Ora possiamo escludere che Viviana e Gioele - spiega - ...

