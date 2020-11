Ginnastica ritmica | Campionati Italiani 2020 | Milena Baldassarri firma la tripletta nelle Finali di Specialità

Leggi su oasport

(Di domenica 1 novembre 2020) Al Palaghiaccio di Folgaria (in provincia di Trento) sono andate in scena ledi Specialità deiAssolutidiha giganteggiato in lungo e in largo dopo essersi imposta ieri sera nel concorso generale individuale. La 19enne romagnola ha trionfato al cerchio (23.800), alla palla (24.100) e al nastro (22.700), mentre alle clavette si è dovuta accontentare del secondo posto (23.000) alle spalle della giovane Sofia Raffaeli (24.050). La delusa di giornata è Alexandra Agiurgiuculese, che si deve accontentare di un argento col cerchio (23.700) e di un bronzo con la palla (23.400), dopo che ieri aveva accarezzato il titolo generale prima dell’errore al nastro. Da ...