Ginnastica | Angela Andreoli vince i Campionati Italiani Juniores! Punteggioni da urlo | 14 9 alla trave | battuta Giorgia Leone

(Di domenica 1 novembre 2020)ha vinto il concorso generale individuale deiJuniores diartistica. Al PalaInvent di Jesolo (in provincia di Venezia) la classe 2006 si è imposta con 57.150 punti nell’all-around riservato alle under 16: si tratta di un punteggio di lusso, degno di una gara assoluta a livello internazionale, per la ragazza della Brixia Brescia, indubbiamente uno dei migliori talenti per il futuro della nostra Polvere di Magnesio. L’allieva di Enrico Casella, già ammirata un paio di settimane fa in Serie A insieme alle Fate, ha giganteggiato in lungo e in largo, impressionando a livello tecnico su tutti gli attrezzi: 14.100 al volteggio, 14.100 alle parallele (5.7 di D Score, tre decimi di bonus), addirittura 14.900...