Gigi Proietti: una vita per la recitazione tra teatro, cinema e tv (Di lunedì 2 novembre 2020) Nato il 2 novembre 1940, Gigi Proietti è tra gli attori italiani più famosi e amati dal pubblico, ancora oggi, alla soglia degli 80 anni, la voce incanta il pubblico che stia leggendo una poesia o recitando in un film o altro. Una passione per la recitazione così grande quella di Gigi Proietti, da dedicargli la sua intera vita. Gli esordi di Gigi Proietti Il nome dell'attore è Luigi Proietti, ma tutti lo chiamano Gigi. Nato a Roma da una famiglia di origine modeste, Gigi Proietti studia e arriva all'università, iscrivendosi alla facoltà di giurisprudenza. Fin da sempre la sua passione sono le arti dello ...

fanpage : ?? ULTIM'ORA Gigi #Proietti sarebbe ricoverato in gravissime condizioni in una clinica romana - Corriere : Gigi Proietti ricoverato: è grave - Adnkronos : +++Teatro: Gigi Proietti ricoverato d'urgenza in clinica romana+++ - GretaSalve : Apprendo solo ora di Gigi Proietti.Questa cosa è tristissima.Forza Gigi rappresenti l'Italia migliore ?? - susannaarcari : RT @lucianonobili: Maledetto 2020, giù le mani da Gigi Proietti. È il più grande di tutti e abbiamo ancora tanto bisogno di lui. -