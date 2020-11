?Gigi Proietti grave dopo attacco cardiaco. È ricoverato in clinica da 15 giorni, oggi compie 80 anni (Di lunedì 2 novembre 2020) Gigi Proietti è ricoverato in una clinica di Roma, Villa Margherita, in terapia intensiva. L'attore romano, che proprio oggi compie 80 anni, ha avuto un attacco cardiaco. Le... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 2 novembre 2020)&ein unadi Roma, Villa Margherita, in terapia intensiva. L'attore romano, che proprio80, ha avuto un. Le...

fanpage : ?? ULTIM'ORA Gigi #Proietti sarebbe ricoverato in gravissime condizioni in una clinica romana - Corriere : Gigi Proietti ricoverato: è grave - Adnkronos : +++Teatro: Gigi Proietti ricoverato d'urgenza in clinica romana+++ - giusvo : Gigi Proietti ricoverato in terapia intensiva, problemi cardiaci Questo anno di merda ha davvero stufato! Forza,… - anadiomenee : Vi prego vi scongiuro chiunque ci sia lassù, qualsiasi forza superiore in ascolto NON ANCHE GIGI PROIETTI VE NE PRE… -