Giampaolo | “E’ una follia Non è questione tecnica | nè tattica | ma mentale Non ho scusanti”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 1 novembre 2020) E’ allibito Marcodopo la sconfitta per 4-3 contro la Lazio, dopo che il Torino al 92′ era avanti 3-2. Queste le parole del tecnico del Toro a Sky: “assoluta. Non c’è, né: è solo gestione. Nelle ultime tre partite abbiamo raccolto un solo punto, non c’è giustificazione. Partite vinte, regalate, ma quella di oggi è assurda.assoluta. Bisogna capire il momento. Abbiamo bisogno di punti, serve uno step by step per uscire fuori. Siamo in crescita, ma non possiamo regalare punti così. Non è giustificabile”. Foto: Sito Torino L'articolo: “E’ una. Non è...