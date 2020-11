Gf Vip: la Contessa dichiara “l’ex marito della Ruta ci ha provato con me” (Di domenica 1 novembre 2020) Notizia shock, la Contessa De Blanck confessa “l’ex marito di Maria Tersa Ruta ci ha provato con me, voleva portami a casa sua” La Contessa De Blanck ha lanciato una bomba su Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta, la Contessa sostiene che lui, 40 anni fa, ci abbia provato con lei. All’interno della … L'articolo Gf Vip: la Contessa dichiara “l’ex marito della Ruta ci ha provato con me” proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 1 novembre 2020) Notizia shock, laDe Blanck confessa “l’exdi Maria Tersaci hacon me, voleva portami a casa sua” LaDe Blanck ha lanciato una bomba su Amedeo Goria, exdi Maria Teresa, lasostiene che lui, 40 anni fa, ci abbiacon lei. All’interno… L'articolo Gf Vip: la“l’exci hacon me” proviene da Leggilo.org.

federica1119 : #gfvip Mangiano come maialini a tutte le ore,un via vai continuo in cucina e nessuno chiede il permesso come invece… - FranchiniGiuse1 : @GrandeFratello Con l’ingresso di Brosio, cambia anche il nome al programma in Il GRANDE CONVENTO VIP a giudicare… - margotsbullock : RT @itsmwengo: Madonna la contessa che rompicoglioni, per un vestito tutto sto bordello, vi ricordo che al magico GF Vip 2 Corinne Clèry no… - sarahgarofalo9 : RT @itsmwengo: Madonna la contessa che rompicoglioni, per un vestito tutto sto bordello, vi ricordo che al magico GF Vip 2 Corinne Clèry no… - itsmwengo : Madonna la contessa che rompicoglioni, per un vestito tutto sto bordello, vi ricordo che al magico GF Vip 2 Corinne… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Contessa "Grande Fratello Vip", lite tra la contessa e Zorzi: "Non mi parlare alle spalle" TGCOM Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck asfalta Maria Teresa Ruta: “È ridicola!”

Le dichiarazioni di Patrizia De Blanck continuano a far discutere. Attualmente all’interno della casa del Grande Fratello, la Contessa ha preso di mira tutti i suoi coinquilini. Questa volta la lingua ...

Brosio svela il prolungamento del GF Vip: Gregoraci sbrocca

Paolo Brosio svela il prolungamento del Grande Fratello Vip 2020 agli altri concorrenti: Elisabetta Gregoraci sbrocca. Paolo Brosio al Grande Fratello Vip 2020 – Screenshot da v ...

Le dichiarazioni di Patrizia De Blanck continuano a far discutere. Attualmente all’interno della casa del Grande Fratello, la Contessa ha preso di mira tutti i suoi coinquilini. Questa volta la lingua ...Paolo Brosio svela il prolungamento del Grande Fratello Vip 2020 agli altri concorrenti: Elisabetta Gregoraci sbrocca. Paolo Brosio al Grande Fratello Vip 2020 – Screenshot da v ...