Gaugamela | il governo e la confusa battaglia al Covid

Leggi su formiche

(Di domenica 1 novembre 2020) Anno 331 a.C. L’esercito di Alessandro Magno attacca le sovrastanti forze dell’Impero Acmenide guidate dal Re dei Re, Dario III. 40 mila greci contro 400 mila persiani, più decine di carri da guerra e di elefanti. Quella grande vittoria della falange macedone viene ricordata anche per l’enorme confusione negli schieramenti. Il terreno della piana diera secco e sabbioso e già dopo pochi minuti dai primi attacchi si era sollevato un polverone enorme in cui era facile confondersi e perdersi. Un ruolo decisivo, come in tante battaglie antiche, fu quello delle bandiere e delle insegne, che servivano da guida a fanti e cavalieri, per capire dove andare, chi attaccare. Mi sono voluto dilungare su questo episodio storico, perché uno dei maggiori problemi di queste settimane è proprio la confusione che ci attanaglia nella ...